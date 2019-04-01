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Hisarcık seçmeni Fatih Çalışkan’a güven verdi

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde AK Partili mevcut Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tekrar seçildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:22
Hisarcık seçmeni Fatih Çalışkan’a güven verdi

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde AK Partili mevcut Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tekrar seçildi.


Fatih Çalışkan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre ilçe merkezindeki toplam 14 sandıktan 2 bin 33 oy alarak yüzde 60.96 oy oranıyla Hisarcık Belediye Başkanı oldu.


5 adayın yarıştığı Hisarcık Belediye Başkanlığı için Saadet Partisi Adayı Şerif Pektaş 40 oy, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Zekeriya Gedik 8 oy, AK Parti Adayı Fatih Çalışkan 2 bin 33 oy, Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Himmet Pınar 108 oy, İYİ Parti Adayı Ahmet Bülbül bin 146 oy aldı.


Seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Seçim kampanyamız boyunca bizi samimiyetle karşılayan Hisarcık’lı hemşerilerime, ekibime ve bize inanan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:22
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