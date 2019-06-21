0553 313 94 23

Hisarcık İlçe Hastanesi’ne yeni diş hekimi

Hisarcık İlçe Hastanesi Ağız Diş Sağlığı (ADSM) Diş Polikliniğine 10 ay sonra atanan yeni Diş Hekimi Gülnihal Kırlı’nın göreve başladığı bildirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:21
Hisarcık İlçe Hastanesi’ne yeni diş hekimi

Hisarcık İlçe Hastanesi Ağız Diş Sağlığı (ADSM) Diş Polikliniğine 10 ay sonra atanan yeni Diş Hekimi Gülnihal Kırlı’nın göreve başladığı bildirildi.


10 aydan bu yana geçici ya da gönüllü diş doktorlarının görev yaptığı diş polikliniğinde diş hekiminin göreve başlamasıyla; Bundan böyle tüm diş muayene ve tedavileri ile röntgen filmi eşliğinde estetik dolgu, diş kanal tedavisi, diş çekimi ve temizliği, detertraj, düşmüş kron işlemleri yapılabilecek. Ayrıca ileriki tarihlerde kalıcı porselen kron ve hareketli protez de yapılabilecek.


İlçe halkı, Diş Polikliniğine kalıcı diş hekiminin atanmasıyla artık çevre diş polikliniklerine girmekten kurtulduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür ettiler.


Yetkililer 182 /MHRS randevularının Temmuz ayında açılacağını, ancak vatandaşların muayene için randevusuz da gelebileceklerini belirttiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali römorkörün dümenine geçti, limanı inceledi
    1. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    2. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    3. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    4. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    5. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    6. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    7. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    8. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    9. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    10. Selde hayatını kaybedenlerin..
    11. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    12. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    13. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    14. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    15. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    16. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    17. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    18. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    19. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    20. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı