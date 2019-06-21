Hisarcık İlçe Hastanesi’ne yeni diş hekimi

Hisarcık İlçe Hastanesi Ağız Diş Sağlığı (ADSM) Diş Polikliniğine 10 ay sonra atanan yeni Diş Hekimi Gülnihal Kırlı’nın göreve başladığı bildirildi.

10 aydan bu yana geçici ya da gönüllü diş doktorlarının görev yaptığı diş polikliniğinde diş hekiminin göreve başlamasıyla; Bundan böyle tüm diş muayene ve tedavileri ile röntgen filmi eşliğinde estetik dolgu, diş kanal tedavisi, diş çekimi ve temizliği, detertraj, düşmüş kron işlemleri yapılabilecek. Ayrıca ileriki tarihlerde kalıcı porselen kron ve hareketli protez de yapılabilecek.

İlçe halkı, Diş Polikliniğine kalıcı diş hekiminin atanmasıyla artık çevre diş polikliniklerine girmekten kurtulduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür ettiler.

Yetkililer 182 /MHRS randevularının Temmuz ayında açılacağını, ancak vatandaşların muayene için randevusuz da gelebileceklerini belirttiler.