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Hisarcık AK Gençlikten ‘Genç Kürsü’ programı

AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı tarafından “Genç Kürsü” programı düzenlendiği bildirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Hisarcık AK Gençlikten ‘Genç Kürsü’ programı

AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı tarafından “Genç Kürsü” programı düzenlendiği bildirildi.

 

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen ve 31 Mart Yerel Seçimlerinin istişare edildiği ’Genç kürsü’ programına Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıkaş ile gençler katıldı.

 

Toplantıda gençlere hitaben yaptığı konuşmada AK Parti, siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğuna dikkat çeken AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” AK Partinin kurulduğu günden bugüne kadar, Türkiye için çok büyük hayaller kurduğunu ve bu hayallerin çoğunu da gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

 

“AK Parti, gücünü ve yetkiyi milletten alır” diyen Var,” AK Parti sadece bir parti değildir. Batılı ülkelerin de doğulu ülkelerin de İslam dünyasının da çok şey öğrendiği ve çok şey borçlu olduğu bir hareket, bir ışık, bir umuttur. AK Parti Türkiye’nin mayasıdır, çimentosudur, direğidir. Tekrarlıyorum. Şahlanışımız, yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaret ile yükselişimizi, şahlanışımızı siz gerçekleştireceksiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz, sizinle birlikte yol yürüyecek, size yol açacağız, istihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek, adalet sizinle yükselecek. Eğitim ve öğretimimizi sizin daha iyi gelişmeniz için geliştireceğiz. Eğitim, öğretim hayatınızın ardından sonra edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarmanız için önünüzü açacağız” dedi.



“Ailenize sıkı sıkı sarılın”



Gençlere ailelerine sıkı sıkı sarılmalarını isteyen Var,” Arkadaşlarınızı iyi seçin. Spor ile ilişkinizi kesmeyin. Sosyal medya, ve bilgisayarın hayatınızda kapladığı yeri takip ediyorum. Bu bilgilerinizi, birikiminizi, arkadaşlarınız ile ailenizle harmanladığınızda daha da gelişeceğinize inanıyorum. 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız? Böyle bir misyona talip olmak kolay değil. Bu, Osman Gazi’nin 24 yaşındaki devlet kurduğu birikime, Fatih’in 21 yaşında İstanbul’u fethettiği bilgiye sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. 15 Temmuz’da milletimiz yürüdü, sizler yürüdünüz arkamızdan. İleride sizler yürüyeceksiniz, millet arkanızdan yürüyecek. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu; “uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece” Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz” diye konuştu.

 

Parti Gençlik Kollarının teşkilatın vitrini olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “AK Parti gençliğe en fazla önem veren siyasi partidir. Biz gençlerin görüşlerine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle seçilme yaşı 18 ’e düşürülerek gençlerimizin siyasette daha aktif olmalarına ve ülkemizin istikrarı için alınacak kararlarda söz sahibi olmalarına, fikirlerini özgürce beyan etmeleri imkan sağlanmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:08
  1. İstanbul
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