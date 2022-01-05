Hişam Ebu Havvaş’ın 141 günlük mücadelesi zaferle sonuçlandı

Yeni Akit Ankara

Haklının güçlüyü yenebileceği, Filistinli mahkum Hişam Ebu Havvaş’ın 141 günlük açlık grevi direnişinin zaferle noktalanmasıyla bir kez daha ispatlanmış oldu. Tam 141 gündür açlık grevini sürdüren Ebu Havvaş’ın sağlık durumu ağırlaşmış, doktorlar tarafından, birkaç gün daha açlık grevini sonlandırmaması halinde hayati tehlikesinin artacağı belirtilmişti. Ebu Havvaş için Filistin halkı ayağa kalkarak her yerde yürüyüşler ve protesto gösterileri düzenlenmiş, eski mahkumlar da oturma eylemi yaparak kendisine destek vermişti.

Ailesi sevince boğuldu…

Filistinli tutuklu Hişam Ebu Havvaş, 26 Şubat'ta serbest bırakılması için anlaşma sağlandıktan sonra 141 günlük açlık grevine son verdi. Yanına girmelerine izin veren çocukları ve aile fertleri gözyaşları içinde kendisine sarılırken, Ebu Havvaş’ın da ağlayarak çocuklarını bağrına bastığı anlar yürek burktu.