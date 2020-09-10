HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: "Avrupa Spor Haftası'nı 81 ilde kutlamaya hazırlanıyoruz"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Avrupa Spor Haftası'nda, spor kültürünü toplumun her kesimiyle tanıştırarak, stres ve hareketsiz yaşamın neden olduğu sorunlara karşı 81 ilde farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Avrupa spor elçisi seçilen Bölükbaşı, 23-30 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Spor Haftası'na, herkes için spor anlayışını topluma yaygınlaştırma amacıyla yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle, yoğun bir şekilde etkinlik ve organizasyonlara hazırlanıldığını aktaran Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Avrupa Spor Haftası, her yıl Avrupa'da farklı etkinliklerle, farkındalık oluşturmak, topluma mesaj vermek için düzenleniyor. İnsanların günümüzde sağlıklı birer birey olmaları için hareket etmeyi bir hayat tarzı olarak benimsemeleri lazım. 20 yıl öncesine göre daha az hareket ediyoruz. Tıp çok iyi bir noktaya gelse de çok farklı hastalıklarla mücadelemiz devam ediyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, hareketsizlik. Obezite, kalp, şeker, tansiyon, kanser gibi hastalıklar dünya genelinde bir sorun. Kentleşme kültürü ve teknolojinin sağladığı olanaklar, bir çok eylemi yerimizden kalkmadan, tek tuşla, elimizdeki telefonla yapmak, hareketsizliğe neden oluyor. Bankaya gitmek için yürür, sıra beklerdik. Alışverişinizi bir uygulama üzerinden, markete pazara gitmeden internetten yapabilmek gibi buna bir çok örnek verilebilir. Hareketi kısıtlayan koşulların ortadan kaldırılması için Avrupa Spor Haftası, spor kültürünün benimsenmesi için mesaj veriyor."





"Avrupa Spor Haftası'nı 81 ilde kutlamaya hazırlanıyoruz" diyen Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Ankarada Anıttepe Spor Kompleksi'nde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, topluma model olabilecek sanatçılarımızın da katılımıyla, 81 ilimize canlı bağlanarak ve spor haftasının açılışını yapacağız. Vatandaşlarımızın katılımıyla, gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek, branşların tanıtımı yapılacak. 26 Eylül'de ise Nevşehir'de güçlü bir etkinlik yaparak, Türkiyenin doğal güzelliklerini ortaya çıkaracağız, hareketle, spor kültürünü buluşturacağız. Kapanışı ise dünyanın merkezlerinden biri sayılan İstanbul şehrimizde yapacağız. Avrupa Spor Haftası boyunca, sporun, sağlıklı yaşam bilincinin, toplum ve birey açısından ne anlam ifade ettiğini, sağlıklı bir birey olması adına bir insanın neler yapması gerektiğini ele alacağız."

- "Salgın döneminde hareketin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık"





Bölükbaşı, Avrupa Spor Haftası'nın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirileceğini belirterek, "Salgın tehdidi altında spor haftamızı geçireceğiz ama sosyal mesafeye uyacağız. Bisiklet, açık havada yapıldığı için bulaşma riski olmayan, etkinliklerimiz içinde en çok yer alan ve sosyal mesafe kısıtlaması olmayan bir spor. Hijyen ve maske takmak zaten sürekli vurguladığımız, her bireyin sorumluluğunda olan bir zorunluluk. Düzenli beslenme, kaliteli uyku ve hareket etmek ise bağışıklı sistemini güçlü tutmanın en önemli faktörleri. Sağlıktan daha kıymetli bir hazinemiz olmadığını yaşayınca farkediyoruz. Salgın döneminde özellikle spor yapmanın, hareketin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Salgınla mücadele gündemimizde, sporun önemini vurgulayacağız çünkü hayat devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiyenin çok güçlü bir spor alt yapısı ve genç potansiyeli olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Spor haftasında insan hayatının kalan kısmını etkileyecek mesajlar vermek istiyoruz. Etkinlikler kapsamında hafta boyunca branş tanıtımları yapılacak, sporla daha çok amatör olarak ilgilenen veya ilgilenmeyen kişileri sporla tanıştırmak, çocuk, genç, yaşlı herkesin, sporun insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlamaları için programlar düzenlenecek. 81 ilde bulunan vatandaşlar bu etkinliklere dahil olma fırsatı bulacak. Toplumda spora olumlu yönde bir eğilim var bu eğilimi en iyi şekilde doldurmak, ilgili kurum ve kuruluşların görevi. Geçtiğimiz yıl da düzenlediğimiz etkinliklerde 100 binlerce kişiye ulaştık, bu sene de aynı şekilde çok fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

"Avrupa Spor Haftası" hazırlık çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Gençlik Spor Bakanlığımız himayelerinde, Gençlik Spor İl Müdürlükleri işbirliğinde, Türkiye Belediyeler Birliği ve yerel yönetimlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımız etkinlikler süresince, trafik kısıtlama noktalarının olacağı alanların belirlenmesi amacıyla valiliklere talimatlarını verecek. Mesajımızı, ilgili kurumların işbirliğinde, güçlü ve etkin şekilde vereceğiz. Türkiye'de çok güzel çalışmalar, herkes için spor anlamında çok fazla faaliyet var, 'Yüzme bilmeyen kalmasın', 'On bin pota projesi' gibi projeler, halkın kullanımına açılan tesisler, hepsi vatandaşların sporun içinde yer alması için sağlanan imkanlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu tesislerin halkımızın kullanması için talimatları var, hem bunları tanıtacağız, hem de potansiyelimizi ortaya çıkaracağız."



































