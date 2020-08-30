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Spor HİS Başkanı Bölükbaşı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

HİS Başkanı Bölükbaşı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:13:11 -
HİS Başkanı Bölükbaşı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Bölükbaşı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu toprakları güçlü olmayı, iradeli durmayı, kimseye boyun eğmeden yaşamayı bize emrediyor. 1000 yıldır bu topraklarda saldırılara uğrayan milletimiz 30 Ağustos 1922'de de düşmanı Anadolu'dan silip atmıştır. Mücadele her alanda devam ediyor. Güçlü kalabilmek; dünyayı takip etmekten, bölgemizdeki her gelişmenin bizden bağımsız olmadığını düşünmekten geçiyor. Sanayide, teknolojide, enerjide, savunmada, tarım ve turizmde, her alanda ülkemiz dünyada rekabet gücünü artırmak adına hamleler yapıyor. Bu yüzyılda ülkemizi lig atlatacak genç potansiyelimizi her türlü kötülükten koruyacak spor kültürünü tabana yaymak en büyük idealimiz. Hedeflerimize, şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz minnetin ışığında ulaşılacaktır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi millete armağan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Bölükbaşı, "Zaferler, bu asil ve aziz milletin tarihinde hep var oldu. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Bu yüzyıl her yönüyle büyük Türkiye’nin yüzyılı olacak. Zaferimiz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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