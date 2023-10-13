Hırvatlara ceza yolda geliyor! Sebebi açıklandı: Bir kez daha yapmışlardı...
A Milli Futbol Takımımız dün akşam deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 yolunda muhteşem bir adım attı... Fakat dün akşam oynanan maçın önüne tribünlerde söylenen ırkçı bir marş geçti. Daha önce de aynı eylemi yapan Hırvatlar, dün akşam sonrası UEFA'dan gelecek bir cezayla karşı karşıya kaldı. Detaylar haberimizde...
EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu.
Yeni teknik direktörü Montella yönetiminde ilk sınavını veren Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı Barış Alper Yılmaz’ın attığı tek golle aldı ve EURO 2024 yolunda dev bir adım attı.
ZİRVEYE YERLEŞTİK
3 puanı kapan Ay Yıldızlılar, grupta yeniden zirveye yerleşti. Gruptaki diğer maçta son sıradaki Letonya, gruptan çıkmayı hedefleyen Ermenistan'ı 2-0 yıktı. Bu sonuç da Ay-Yıldızlılar'a yaradı. 15 Ekim Pazar günü Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
HIRVAT TRİBÜNLERİNDEN IRKÇI MARŞ SKANDALI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
A Milliler’in Hırvatları yendiği maçın ilk yarısının son dakikalarında şok bir olay yaşandı. Hırvatistan tribünlerinde bir grup, Bosna ve Türk haklı hakkında ırkçı ifadeler içeren Ustaşa Marşı’nı söylemeye başladı.
Tribünler marşın, ‘Adım adım, genç Ustaşa bayrağının altında. Savaş veriliyor, savaşılıyor, Ustaşa bayrağı özgürlük ve vatan için dalgalanıyor.’ bölümünü söyledi.
HIRVATLARIN BAŞI BELADA: CEZA GELİYOR
UEFA, Hırvatistan'ın Letonya'yı sahasında 5-0 mağlup ettiği maçta taraftarların ırkçılık ve ayrımcılık yaptığı iddiasıyla Hırvatistan Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlatmıştı. Daha önce ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maçlık cezası ertelenen Hırvatistan, suçun tekrarı sebebiyle seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kaldı.
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