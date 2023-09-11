Hırvatlar averaj farkıyla Türkiye'yi liderlik koltuğundan etti!
Hırvatistan, deplasmanda karşılaştığı Ermenistan'ı 1-0 yenerek averaj farkıyla birinci sıraya yükseldi.
Hırvatlara galibiyeti getiren tek golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.
Puanını 10'a yükselten Hırvatistan, maç eksiği olmasına karşın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı liderlik koltuğundan etti.
UEFA Euro 2024 elemeleri D grubunda Türkiye 10 puanla ikinci sıraya gerilerken, Ermenistan da 7 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Ermenistan'ı bir maç eksiği ve 4 puanla dördüncü sırada Galler takip ediyor. Henüz puan kazanamayan Letonya ise son sırada yer alıyor.
Öte yandan Galler bu akşam Letonya ile karşılaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO