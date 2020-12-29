Hırvatistan'daki depremde bir çocuk hayatını kaybetti

ZAGREB (AA) - Merkez üssü Hırvatistan'ın Petrinja şehri olan 6,3 büyüklüğündeki depremde bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel saatle 12.20'de meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 20'den fazla yaralının hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Arama kurtarma ekipleri ile ordu mensuplarının, depremden etkilenen bölgelere ulaştığı ve çalışmalarına başladığı bildirildi.

Bu arada, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic, Petrinja'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Başbakan Plenkovic, depremin ardından dışarıda kalanlar için kısa sürede çadır kent kurulacağını belirterek, "İnsanları Petrinja'dan uzaklaştırmak gerekiyor, zira burası güvenli değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan, depremden etkilenen Sisak şehrinde, hastane çatısının hasar gördüğü ve şehirde yaralılar olduğu kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlerde, Petrinja'da çok sayıda binanın yıkıldığı ve enkaz altında hala insanların olduğu, başkent Zagreb'de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş çıkışlarda yoğunluk yaşandığı, telefon hatlarının kesildiği ifade edildi.

Depremin hissedildiği bölge ülkelerinden Slovenya'daki Krsko Nükleer Santrali'nin önlem olarak kapatıldığı vurgulandı. Slovenya'nın resmi haber ajansı STA'nın haberinde, santralin kapatılmasının doğal afetlerden sonra standart bir uygulama olduğu kaydedildi.

Petrinja merkezli deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da hissedilirken, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Petrinja'da dün de art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bazı binalar hasar görmüştü.