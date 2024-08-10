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Dünya Hırvatistan’da skandal olay! Türkiye, harekete geçti
Dünya

Hırvatistan’da skandal olay! Türkiye, harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-08-10 17:58:00 - 2024-08-10 17:58:34
Hırvatistan’da skandal olay! Türkiye, harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan’da kimliği belirsiz kişiler tarafından fidye için kaçırılan Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşı için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Hırvatistan’da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla temas kurulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

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