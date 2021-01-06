Hırvatistan'da bir deprem daha

Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden zarar görmüştü.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.

Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.