Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.