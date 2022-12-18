Hırvatistan-Fas maçı sonrası büyük olay!

FIFA Dünya Kupası heyecanının sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen olayların ardı arkası kesilmiyor. Fas ile üçüncülük maçına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi olan Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlarından Dejan Lovren, karşılaşmanın ardından bir gazeteciyle tartıştı. Lovren, gazeteciye ağır ifadeler kullandı.

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken, üçüncülük maçı oynandı. Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Hırvatistan, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Maçın ardından ise büyük bir olay meydana geldi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlarından stoper oyuncusu Dejan Lovren, üçüncülük kutlamasının ardından stadyumdan ayrılmak için yola koyuldu.

Basın mensupları, gazetecilerin olduğu alandan geçen Lovren'den açıklama yapmasını rica etti.

Bu talebi reddeden tecrübeli futbolcu, o sırada bir gazetecinin güldüğünü fark etti ve adeta çılgına döndü.

"NE GÜLÜYORSUN? PİSLİK HERİF!"

Lovren, Telegraf çalışanı bir gazeteciye "Ne gülüyorsun, dalga geçiyorsun değil mi? Pislik herif! Bize başından beri inanmayanlar arasında sen de vardın! Ne oldu şimdi?" şeklinde ağır ifadeler kullandı.

Bu esnada Lovren'i sakinleştirmeye çalışan gazeteciler, "Lovren lütfen sakin ol. Burada 30 kişiyiz ve hepimizin önünde böyle hakaretler etmen anlamsız. Bu söylediklerin utanç verici." diyerek oyuncuya tepki gösterdi.