0553 313 94 23

Hırvat teknik adam Slaven Bilic geri dönüyor

Şubat ayından bu yana yeni kulüp arayışlarını sürdüren Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Championship ekibi West Brom ile kulüp binasında yetkililerle görüştü ve anlaşmaya çok yaklaştı.

07 Haziran 2019 Cuma 19:26
Hırvat teknik adam Slaven Bilic geri dönüyor

Slaven Bilic'in West Bromwich Albion ile ikinci kez görüştüğü ve anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Slaven Bilic, West Brom'un antrenman tesislerine giderek kulüp yetkilileriyle ikinci kez görüştüğü ve çok etkilediği bilgisi verildi. Daha önce Brighton'dan ayrılan Chris Hughton ve Wolfsburg'un eski teknik direktörü Bruno Labbadia ile de görüşen West Brom'un, en çok Bilic'ten etkilendiği ve görevi Hırvat teknik adama vermeye hazırlandığı kaydedildi.

West Bromwich'in, Bilic'in West Ham United'da geçirdiği 2 yıllık dönemden oldukça etkilendiği ve kulübü tekrar Premier Lig'e taşıyacak teknik adam olarak gördüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Arabistan temsilcisi Ittıhad'da görev yapan Bilic, Şubat ayından bu yana yeni kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:26
  1. Diğer Branşlar Haberleri
  2. Diğer Branşlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anoreksiya hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
    1. Anoreksiya hastalığı nedir?..
    2. ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni..
    3. Didier Deschamps: "Epey ateşli bir..
    4. Dang Humması virüsü nedir?
    5. Bir ülke daha S-400 konusunda ABD'ye..
    6. Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı..
    7. Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı..
    8. Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa..
    9. Sosyal medyadan tropik hayvan satışına..
    10. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: “Türkiye..
    11. Bilecik lise taban puanları 2019..
    12. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    13. Tarım Kredi Müdürü Poyraz,..
    14. Malezya'da bayram tatilindeki trafik..
    15. Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti
    16. "Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak"
    17. Balıkesirspor Baltok’ta başkan Kadir..
    18. BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
    19. Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir..
    20. Türkiye'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem