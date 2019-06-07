Hırvat teknik adam Slaven Bilic geri dönüyor

Slaven Bilic'in West Bromwich Albion ile ikinci kez görüştüğü ve anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Slaven Bilic, West Brom'un antrenman tesislerine giderek kulüp yetkilileriyle ikinci kez görüştüğü ve çok etkilediği bilgisi verildi. Daha önce Brighton'dan ayrılan Chris Hughton ve Wolfsburg'un eski teknik direktörü Bruno Labbadia ile de görüşen West Brom'un, en çok Bilic'ten etkilendiği ve görevi Hırvat teknik adama vermeye hazırlandığı kaydedildi.

West Bromwich'in, Bilic'in West Ham United'da geçirdiği 2 yıllık dönemden oldukça etkilendiği ve kulübü tekrar Premier Lig'e taşıyacak teknik adam olarak gördüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Arabistan temsilcisi Ittıhad'da görev yapan Bilic, Şubat ayından bu yana yeni kulüp arayışlarını sürdürüyor.