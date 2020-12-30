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Dünya Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında depreme yakalandı!
Dünya

Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında depreme yakalandı!

Hırvatistan'da Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç artçı depreme canlı yayında yakalandı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:02:00 -

Balkan ülkesi Hırvatistan artçı depremlerle sarsıldı. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı.

Korku dolu anlar

Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Hırvatistan'daki deprem 15 ülkede hissedildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Zagreb'in güneyindeki Petrinja kentindeki depremin 6,3 büyüklüğünde olduğunu duyururken, depremin yüzeyin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarmıştı. Deprem 15 ülkede hissedilirken, Slovenya şiddetli sarsıntı sonrası önlem olarak nükleer santrali kapattığını bildirmişti. Yetkililer 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu açıklamıştı. Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

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