Hırsızlıkları ortaya çıktı! Laikçi mahalle karıştı...

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Karanlık Oda'da, Cumhuriyet gazetesinin emek hırsızlığının deşifre edildiği bir yazı kaleme alındı. 'Yeter artık Cumhuriyet' başlığınının kullanıladığı yazıda, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde; başlığı, noktası ve virgülü bile değiştirilmeden Oda Tv'den çalıntı 'özel' haberlerin kullanıldığı ifade edildi. Kaynak ya da muhabir adının da belirtilmemesi karşısında çileden çıkan karanlık Oda, yazısında, "Cumhuriyet gazetesi 97 yaşında. Türk basın tarihinin en kritik yayın organı. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt. Ancak, Cumhuriyet gazetesinin sitesinin geldiği durum üzücü. Neden mi? Büyük mücadele sonunda bugün ayakta olmaya devam eden Cumhuriyet gazetesinin haber sitesinde dikkatinizi bir detay çekti mi? Mesele Odatv’de yayınlanan bir haberi dakikalar içinde üstelik aynı başlıkla Cumhuriyet gazetesinin haber sitesinde görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

'Bu durumu duyurmaktan başka çaremiz kalmadı'

"Uyardık, söyledik. 'Bu Cumhuriyet adına üzüntü verici, bu bizim emeğimiz' dedik ama olmadı." denilen yazıda, "Gün be gün aynı şeyi yapmaya devam ettiler. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun bunları görmüyor mu, onu da merak ediyoruz. Bize de artık bu durumu duyurmaktan başka çare kalmadı. Evet. Gerçeği siz okurlarımıza ulaştırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Gazeteci aşkla bağlı olduğu gerçeği, okurlarına ulaştırmak için bir madenci gibi çalışır, ter akıtır. Odatv’nin yaptığı da budur." ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet'e tokat gibi mesaj!

Karanlık Oda'nın yazısı, emek hırsızı Cumhuriyet gazetesine verilen şu manidar mesajla son buldu: "Gazeteci olmayan/olamayan ise bilmediğini kopyalamakla yetinir."

Oda Tv, Cumhuriyet'in bugün çaldığı bir haberi böyle gösterdi