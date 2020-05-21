  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Yerel

Hırsızlık yapmak isterken tuttuğu ip hayatının sonunu getirdi

Gaziantep’te hırsızlık için binanın üçüncü katına çıkan 31 yaşındaki şahıs, çatıdaki güneş enerjisine bağlı iple aşağı inmeye çalıştı. İpin kopması sonucu şahıs yaklaşık 20 metreden aşağı çakıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:11:00 -
Hırsızlık yapmak isterken tuttuğu ip hayatının sonunu getirdi

Gaziantep’te bir şahıs, hırsızlık için girdiği bir binanın üçüncü katından inmeye çalışırken tutunduğu ipin kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, düşme anı ise yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Tuttuğu ip koptu

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 160 numaralı sokaktaki üç katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık için binanın üçüncü katına çıkan 31 yaşındaki M.A., çatıdaki güneş enerjisine bağlı iple aşağı inmeye çalıştı. İpin kopması sonucu şahıs yaklaşık 20 metreden aşağı çakıldı. Şahsın yere çakılma anı ise çevredeki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Düşerek ağır yaralanan M.A. olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden M.A.’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı