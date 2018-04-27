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“Hırsızlık yapmadan duramıyorum” diyen hırsız Ankara’da yakalandı

Ankara’da yürürken telefonla konuşan vatandaşların telefonlarını çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:56
“Hırsızlık yapmadan duramıyorum” diyen hırsız Ankara’da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinden gelen “Büfede alışveriş yaparken telefonum çalındı” ve “Cadde üzerinde yürürken telefon ile konuşuyordum ve bir anda telefonum çalındı” ihbarları üzerine iki ayrı çalışma başlattı.

Öncelikle büfeye ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların iki kişi olduğunu tespit etti. Yapılan tespit sonucunda Erdoğan E. isimli şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheli Ümmet B. ise, polis tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Ümmet B.’nin emniyetteki ifadesinde, “Yankesicilik yapmadan duramıyorum” dediği öğrenildi. 

TELEFONU ÇALDI, YOLDAN GEÇEN BİR ARACI DURDURUP KAÇTI

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “Cadde üzerinde yürürken telefon ile konuşuyordum ve bir anda telefonum çalındı” ihbarı üzerine Aydınlıkevler bölgesinde gerçekleştirdiği güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şahsın telefonu çaldıktan sonra bir araca binerek kaçtığını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda araç sürücüsünü tespit etti. Araç sürücüsü ise suçsuz olduğunu belirterek, aracını tanımadığı birinin durdurduğunu ve yardım istediğini söyledi. Bunun üzerine araç sürücüsüne gösterilen fotoğraf ile zanlının Yavuz K. olduğu tespit edildi. Yavuz K., ekiplerin şafak vakti düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. 
Yakalanan Ümmet B. ve Yavuz K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:56
  1. Aydın
  2. Ankara

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