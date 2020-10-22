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Dünya Hırsızlık haberini sunacaktı! Canlı yayında soyuldu
Dünya

Hırsızlık haberini sunacaktı! Canlı yayında soyuldu

Arjantin'de bir kanalda muhabirlik yapan Diego Demarco isimli muhabir, hırsızlık haberini sunmak için canlı yayına gireceği esnada cep telefonunu çaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:40:00 -

Hırsızlık olayı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi.

Cep telefonunu çaldırdı

Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzereyken cep telefonunu çaldırdı.

Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı.

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