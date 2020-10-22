Hırsızlık haberini sunacaktı! Canlı yayında soyuldu
Arjantin'de bir kanalda muhabirlik yapan Diego Demarco isimli muhabir, hırsızlık haberini sunmak için canlı yayına gireceği esnada cep telefonunu çaldırdı.
Hırsızlık olayı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi.
Cep telefonunu çaldırdı
Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzereyken cep telefonunu çaldırdı.
Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı.