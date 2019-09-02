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Hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon

Çamlıca Tepesi’nde gece saatlerinde bir büfeye gelen şapkalı 5 hırsız, dakikalar içerisinde 15 bin liralık sigara ve bir miktar para çaldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
Hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon

Çamlıca Tepesi’nde gece saatlerinde bir büfeye gelen şapkalı 5 hırsız, dakikalar içerisinde 15 bin liralık sigara ve bir miktar para çaldı. Hırsızların peşine düşen polis, şüphelileri nefes kesen bir operasyonla yakaladı.


Olay, geçtiğimiz 3 Ağustos saat 03.30 sıralarında Üsküdar Çamlıca Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde şapkalı 5 hırsız büfeyi kapısını kırarak girdi. Hırsızlar dakikalar içerisinde büfedeki 15 bin lira değerinde çok sayıda sigara ile kasadaki bin lira bozuk parayı çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Dakikalar içerisinde soydular


Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen T.K., büfesinin soyulduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında şahısların eşkallerini belirleyen polis, kimliklerini de tespit etti. Şahısların soyguna geldikleri otomobilin plakasını da belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.



Akaryakıt istasyonunda nefes kesen operasyon


Ekipler geçtiğimiz 7 Ağustos günü şahısların bulunduğu otomobilin Zeytinburnu Londra Asfaltı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda olduğu bilgisine ulaştı. İstasyona giderek pusu kuran polis, şahısları otomobil ile gidecekler esnada kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen o anlar kameralara yansıdı. Operasyonda aracın içerisinden indirilerek kelepçelenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.



4 şüpheli tutuklandı


Şubeye götürülen şahısların çeşitli suçlardan çok sayıda emniyette kaydı olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlaman Muhammet A.(23), Uğur G.(26), Önder E.(21) ve Cemil K.(20) adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 4 şahıs tutuklanırken, Ferhat C.(32) ise şubedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
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