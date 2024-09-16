Hırsızlığı kayırmacılığı gören CHP’den kaçıyor! Halk CHP'den bıktı usandı

Buğra Kardan İstanbul

CHP’li belediyelerde kronikleşen yakın akraba atamaları, kayırmalar, rüşvet ve yağma vakaları seçmeni kızdırdı. Yolsuzluğa gömülen, borca batan, israfa boğulan bu belediyelere öfke duyan küskün ve bıkkın seçmenin ilgi odağı yeniden AK Parti oldu. Eylülde yapılan anketler, CHP’nin oy oranında belirgin gerileme olduğuna işaret etti. Aynı anketler, bu gerilemenin devam edeceğini ortaya koydu. Metropoll’ün anketi ise AK Parti’nin 5 puan önde olduğuna dikkat çekti.

Seçmen arayış içinde

Akit’e konuşan OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları söyledi: “Yerel seçimlerde CHP’nin oy oranı yüzde 37.7 idi. Son araştırmalara göre bu yüzde 32’ye kadar indi. İlerleyen dönemde daha da aşağı geleceği, yüzde 20-25 hattında olacağı tahmin ediliyor. Belediyelere bakılıyor. Buralarda müşahede edilen kayırma vakaları, ihmaller ve hatalar CHP’nin oy oranını düşürüyor. 2019’da CHP’ye geçen belediyelerde başarı hikâyesi yoktu. Buna rağmen seçmen, yine tercih etti. Belediye meclislerini de verdi. Ne var ki umduğunu bulamadı. Seçmen kararsız. En iyiyi arıyor. Siyasette boşluk var. Bu boşluğu kimin dolduracağı bilinmiyor. Kuşku yok ki burada AK Parti’nin atacağı adımlar belirleyici olacak. Onun da seçmeni döndürüp döndürmeyeceği belli değil. Seçmen, AK Parti kongresine kenetlendi. Kongrede alınacak kararlara ve yapılacak hamlelere odaklandı. OPTİMAR olarak seçmenle devamlı görüşüyoruz. Temel talebin ekonominin rayına oturması, adaletin temin edilmesi olduğunu anlıyoruz. Adalet ve eğitim en çok şikâyet edilen iki konu. Bu iki konunun önemle ele alınması temennisi var. Mülteci ve terör de mühim görülen iki husus. Ama ekonomi bir numarada. Yani seçmen, derhâl şikâyetlerinin giderilmesi ve taleplerinin karşılanmasını diliyor. Arayışa da devam ediyor. Seçmenin AK Parti’ye yeniden yönelmemesi için bir neden yok. Tekrar ne olacağı belirsiz. Onun için AK Parti’nin kongresinde alınacak kararlar ve yapılacak hamleler mühim.”

İdeoloji her şey değil

GENAR Başkanı İhsan Aktaş da şu tespitlerde bulundu: “Araştırmalara göre CHP’nin oy oranında durağanlık var. CHP’nin yönetiminde olan belediyeler de bunda rol oynuyor. Çünkü seçmen ‘icraatta bulunulsun’ diyor. CHP’nin idare ettiği belediyeleri tartıyor. Ne yapılıp yapılmadığını ölçüp biçiyor. Epeydir, CHP’nin yerel yöneticiliğine değinilmiyordu. Çünkü CHP’nin ideolojik anlamda güçlü olmadığı, icraatın önemli görüldüğü yerlerde varlığı yoktu. 31 Mart’ta yeni evreye girildi. CHP, ideolojik anlamda güçlü olmadığı yerleri de idare eder konuma geldi. Doğal olarak CHP’nin yerel yöneticiliği irdelenmeye başladı. Bu irdeleme de bir kanaate varmaya imkân tanıdı. Buna göre ibre, şu aşamada CHP’nin aleyhine ancak yüzde yüz AK Parti’nin lehine de değil. Seçmen temkinli. Evvela AK Parti’yle konuşmayı tercih ediyor, uyuşma olmayınca başka arayışa girmiyor. Anlaşılan o ki AK Parti’de bir girişim var. Eminim, toplumla konuşmaya başladığında ibre onlardan yana olacak.”