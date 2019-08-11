Hırsızları "kargocu polisler" yakaladı Antalya'da 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler, kargocu kılığına giren polislerce yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kız arkadaşıyla 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde Çağlayan, Yeşilbahçe ve Güzeloba Mahallelerinde 10 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kargocu kılığına giren ekipler, şüphelilerin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda polislerden kaçmak için balkondan atlayarak bacağını kıran Mesut T, kız arkadaşı Suzan E. ve Bayram A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerden çaldıkları belirtilen altın, döviz ve telefonları sattıkları, hırsızlıktan da suç kayıtlarının da bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan, şüpheliler Mesut T. ve kız arkadaşı Suzan E'nin kamera kayıtlarında hırsızlık olayı öncesi ve sonrasında el ele tutuşarak hareket ettikleri görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.