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Yaşam Hırsızlardan örümcek adam performansı!
Yaşam

Hırsızlardan örümcek adam performansı!

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:11:00 -

Adana'da örümcek adam gibi apartmana tırmanan hırsızlar 7 bin 500 lirayı çaldı.

Adana'da bir eve tırmanarak balkonundan giren hırsızlar, 7 bin 500 TL para çaldı. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos günü Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Umut P. ve Ü.M. bir evin balkonundan tırmanarak içeri girdi. Şüphelilerin tırmanması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar, evden 7 bin 500 TL para çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek söz konusu şahısların yerlerini tespit etti. Her iki şüpheli de evlerinde saklanırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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