THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Hırsızlar kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar! 'Akşam hangi kanaldayız ağabey?'

Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 14 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:03
Hırsızlar kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar! 'Akşam hangi kanaldayız ağabey?'

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri'de evlerin kapı kilitlerini kırarak içeri girip hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu 20 adrese, 30 polisle baskın düzenledi. 4 evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen 10'u kadın, 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan bazıları kucaklarındaki bebeklerle adliyeye çıkarıldı. Bir zanlı da kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Akşam hangi kanaldayız ağabey?" diye sordu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:03
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
    1. Başkan yardımcısının oğlu trafik..
    2. İnsaflı ve vicdanlı olalım
    3. İspanya Başbakanına suikast girişimi
    4. Çavuşoğlu Twitter'dan tebrik etti!
    5. Çoruh Nehri'nde 180 santimlik dev..
    6. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları..
    7. KPSS sonuçları açıklandı!
    8. Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz
    9. ‘Görev istenmez verilir’
    10. Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı
    11. Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama istemi
    12. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'ın 3..
    13. Suver ve Baran’dan Akit’e ziyaret
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor...
    15. İstanbul'da kaymakamlık binasında..
    16. MHP'den terör devleti ABD'ye sert sözler
    17. Milli muharip uçağı TF-X'de imzalar..
    18. Kadın doktor, uyuşturucu kuryesi çıktı
    19. Murat Kurum'dan çok önemli imar affı..
    20. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Yıl..
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...