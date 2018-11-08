Hırsızlar kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar! 'Akşam hangi kanaldayız ağabey?'

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri'de evlerin kapı kilitlerini kırarak içeri girip hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu 20 adrese, 30 polisle baskın düzenledi. 4 evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen 10'u kadın, 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan bazıları kucaklarındaki bebeklerle adliyeye çıkarıldı. Bir zanlı da kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Akşam hangi kanaldayız ağabey?" diye sordu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.