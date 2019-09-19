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Hırsızlar 60 bin TL değerindeki balık ağının 12 bin liralık malzemesini çaldı

Bursa'da Çakırca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kalyoncu'ya ait olan 300 metrelik balık ağının 12 bin TL değerindeki kurşunları çalındı.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:19
Hırsızlar 60 bin TL değerindeki balık ağının 12 bin liralık malzemesini çaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar 60 bin liralık balık ağının kurşunlarını çaldı.

Çakırca köyü sahilinde 60 bin TL değerindeki 300 metrelik balık ağının kurşunları çalındı. Sabah saatlerinde sahilde kayığını kontrole giden Çakırca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kalyoncu, balık ağındaki 300 metre uzunluğundaki kurşunlu halatın kesilip çalındığını fark etti.

"Bana maliyeti 6 bin TL"

Kalyoncu, "Ağın değeri 60 bin TL. Kesilip çalınan kurşun halatın değeri ise 12 bin TL. Bunu onartmaya kalksam bana maliyeti 6 bin TL. Hırsızlar gelip burada oturmuşlar. Ağa zarar vermeyerek halatları askı iplerinden keserek almışlar. Yunu ya ırıp yapmak için çaldılar ya da satmak için. Çünkü çok sayıda kurşun vardı. Kurşun çok pahalı. Gümüş ırıbıydı. Sezonun açılmasını bekliyorduk" diyerek sitem etti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:19
  1. Bursa'nın İznik ilçesi
  2. balık ağı
  3. gümüş ırıb
  4. Çakırca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kalyoncu

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