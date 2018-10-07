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Hırsız turist yutmuştu... Kuyumcudan şok açıklama: Makattan çıkarılan yüzüğe talip oldular!

Marmaris'te girdği kuyumcudaki 2,5 kıratlık, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü yutan 54 yaşındaki İrlandalı turist Ian Camppel için yapılan bekleyiş sone erdi.

07 Ekim 2018 Pazar 00:01
Hırsız turist yutmuştu... Kuyumcudan şok açıklama: Makattan çıkarılan yüzüğe talip oldular!

Uzun süre doğal yollardan çıkması beklenen yüzük kolonoskopiyle çıkarıldı. Pırlanta yüzüğü teslim alan kuyumcu sahibi ise, "Yaşadığımız sıkıntıyı öğrenen bazı yabancı özel müşterilerimiz bizlere ulaşarak, pırlantayı vitrine koymamamızı, talip olduklarını söyledi. Avrupa ve Türkiye medyasında yer alan haberi görerek, bu taleplerini ilettiler. Gelen talep üzerine şaşırdık ve satışa çıkarmadık" dedi.

İşletmesinin ya da kendisinin isminin açıklanmasını istemeyen pırlantanın sahibi kuyumcu, DHA’ya açıklamada bulundu. Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok şehrinde işletmelerinin bulunduğunu belirten kuyumcu, "Bu tür hırsızlık olaylarıyla çok karşılaşıyoruz. Deşifre olduğumuz zaman, bazı fanatikler tarafından hedef haline getiriliyoruz. Yurt dışında bir kere böyle bir olay başımıza geldi, çok sıkıntı yaşadık. 2,5 kırat ağırlığında, 40 bin dolar değerinde özel yapım pırlantamıza ise kavuştuk. Yaşadığımız sıkıntıyı öğrenen bazı yabancı özel müşterilerimiz bizlere ulaşarak, pırlantayı vitrine koymamamızı, talip olduklarını söyledi. Avrupa ve Türkiye medyasında yer alan haberi görerek, bu taleplerini ilettiler. Gelen talep üzerine şaşırdık ve satışa çıkarmadık" dedi.

Kuyumcu, şikayetçi oldu

Hırsızlığı işletmenin güvenlik kamerasınca tespit ettiklerini hatırlatan kuyumcu, "Tüm iyi niyetimizle, pırlantayı gönüllü vermesi karşılığında şikayetçi olmayacağımızı söylemiştik. Teklifimize yanaşmayınca şikayetçi olduk. Polisi, sağlık görevlilerini uğraştıran, özelikle bizi çok mağdur eden bu turistten şikayetimizi geri çekmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan İrlandalı turistin biraz halsiz olduğu, taburcu edilince ’nitelikli hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:01
  1. Ian Camppel
  2. kuyumcu
  3. yüzüğü yutan turist
  4. hırsız turist

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