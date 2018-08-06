THY - Konya
0553 313 94 23

Hırsız sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek anlaşılınca da...

zmir’de, arkadaş ziyaretine giden Mehmet Demircan, mahalleli tarafından hırsız sanıldı. Taş ve sopalarla bayılana kadar dövülen Demircan, gözlerini hastanede açtı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:54
Hırsız sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek anlaşılınca da...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evli, bir çocuk babası 33 yaşındaki Mehmet Demircan, gece yarısı arabasını başka bir yere park etmek için indiği sokakta vatandaşlar tarafından hırsız sanılarak feci şekilde dövüldü. Bir kolu ve bacağı kırılan Demircan'ın hırsız olmadığı kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı. Şimdi polis gerçek hırsızın peşine düştü. 60 günlük iş göremez raporu alan Demircan, kendisini döven 13 kişiden şikâyetçi oldu.

KOLU VE BACAĞI KIRILDI

Olay, Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde 22 Temmuz gecesi saat 04.30 sıralarında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen evli bir çocuk babası 33 yaşındaki Mehmet Demircan, eşi ameliyat olan teyzesinin oğlu Azat Orhan'ı ziyaret için Gümüşpala'ya gitti. Otomobilini park eden Demircan, o geceyi kuzeninde geçirdi. Ancak saat 04.30'da cep telefonundan Demircan'ı arayan polis, aracını bulunduğu yerden çekmesini istedi. Bunun üzerine aracın anahtarını alarak şort ve terlikle evden dışarı çıkan Mehmet Demircan, otomobilinin yanına gitti. Demircan'ı gören bir mahalleli "İşte hırsız bu" diyerek bağırınca elleri taşlı ve sopalı 20 kişilik bir grup üzerine yürüdü. Öfkeli kalabalık bir anda Demircan'a saldırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Demircan, "Ben hırsız değilim" demesine rağmen kimse dinlemedi. Polis, Demircan'ı vatandaşların elinden zor kurtardı. Hırsını alamayan öfkeli kalabalık, Demircan'ın park halindeki aracına da zarar verdi. Otomobilin camları kırıldı, kaportası göçtü. Bayılana kadar taş ve sopalarla dövülen Demircan gözlerini hastanede açtı. Sağ kolu ve sağ bacağı ile iki dişi kırılan Demircan tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar Demircan'a 60 gün iş göremez raporu verdi. Demircan'ın hırsız olmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde eve giren kişinin başka biri olduğu belirlendi ve Demircan'ın suçsuz olduğu ispatlandı.

13 KİŞİYİ TESPİT ETTİ

Mehmet Demircan, olayın ardından kuzeninin yardımıyla sosyal medyada paylaşılan "Gümüşpala'daki hırsız yakalandı" görüntülerinden kendisini döven 13 kişiyi tespit etti. Demircan, kimlikleri belirlenen bu kişilerden şikâyetçi oldu. Demircan, kimliğini tespit edemediği diğer kişilerin de bulunup ifadelerinin alınmasını talep etti. Yaşadıklarının çok tehlikeli ve korku dolu olduğunu söyleyen Mehmet Demircan, "Terlikli ve şortlu hırsız mı olur? İnsanlar nasıl bu kadar cahil ve bilinçsiz olabiliyor. Sorgusuz sualsiz beni dövdüler. Aracıma da zarar verdiler. 13 kişiden şikâyetçi oldum. Beni bu hale getirenlerle mahkemede hesaplaşacağım. Bırakın hırsızlığı benim hiçbir suçtan kaydım yok. Babam meyve sebze ticareti ile uğraşıyor. Maddi durumumuz iyi" dedi.

'GEDİKLİ HIRSIZ LİNÇ EDİLİYORDU'

Mehmet Demircan'ı döven mahalleli, Demircan'ı darp ederken çekilmiş videoları sosyal medyadan paylaştı. Talihsiz adam "Gedikli hırsız linç ediliyordu", "15. günde yakayı ele verdi" diye ulusal bir televizyon kanalının ana haber bültenine bile haber oldu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:54
  1. İzmir
  2. öldüresiye dövdüler
  3. linç girişimi
  4. hırsız sandılar
  5. mağduriyet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
    1. Van'da 437 kilo uyuşturucu ele..
    2. ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler,..
    3. 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
    4. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1..
    5. İran Merkez Bankası Başkanı: Türk..
    6. Erzincan'da trafik kazası: 6 kişi..
    7. Amerika'da bir evde aç ve susuz kalmış..
    8. Emekliler dikkat! Hesaba yatacak
    9. Savunmada da çağ atladık
    10. Kayyım atanan Tunceli'de klimalı durak..
    11. Edirne'de rüşvet operasyonu: 7 kişi..
    12. Bingöl'de hafif ticari araç ile..
    13. İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu..
    14. Kahvaltıda 2 tane çiğ biber yerseniz..
    15. AK Parti 1.2 milyon kişilik dev bir..
    16. Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler..
    17. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak..
    18. İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    19. Bursa'da kuşlar gelmesin diye balkon..
    20. Bingöl'de 3 terörist öldürüldü!
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu