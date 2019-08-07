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Hırsız martı

Sinop’ta garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Hırsız martı

Sinop’ta garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi.


Sinop’ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine yol açtı. Sinop’ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu. Martı, düşen yiyecekleri yedi.


Kentte, sahil kıyısında bulunan bir kafe ve restoranda müşterilerine yemek ve içecek servisi yapan garson, bir anda elinde taşıdığı tepsiye martının konmasıyla şaşkınlık yaşadı. Tepsiyi deviren martı, düşen yiyecekleri de yedi. Müşteriler de martı ile yiyeceklerini paylaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
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