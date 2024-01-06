  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hırsız köpekler sonunda bunu da yaptı
Dünya

Hırsız köpekler sonunda bunu da yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 19:52:00 - 2024-01-06 19:53:17
Hırsız köpekler sonunda bunu da yaptı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nden yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.

Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.

Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.

İsrail'in "Ynet" haber sitesinin de Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolara el konulduğunu doğruladığına işaret edilen açıklamada, haberde ordunun Teknoloji ve Lojistik Bölümündeki Ganimet Birimi'nin ele geçirilen fonlara el koyduğunu aktardığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

Gündem

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı!
İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı!

Dünya

İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı!

HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!
HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!

Gündem

HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!

İsrailli uzmandan skandal çağrı: Bu yapılmadan savaşı kazanamayız
İsrailli uzmandan skandal çağrı: Bu yapılmadan savaşı kazanamayız

Gündem

İsrailli uzmandan skandal çağrı: Bu yapılmadan savaşı kazanamayız

İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı! Bu sistem ne ABD'de ne de başka ülkede var
İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı! Bu sistem ne ABD'de ne de başka ülkede var

Teknoloji

İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı! Bu sistem ne ABD'de ne de başka ülkede var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23