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Gündem Hırsız kameraya yakalandı! Görenler hayrete düştü!
Gündem

Hırsız kameraya yakalandı! Görenler hayrete düştü!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 11:29:09 - 2024-06-12 11:29:08

Veterinerin önündeki mama kabını çalan hırsız kamera kayıtlarında ortaya çıktı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir veteriner kliğinin önünde bulunan mama kabını çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, mama kabını gagasıyla alıp kaçan bir karganın görüntüsü dikkat çekti.

Olay, Gürün ilçesinde bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Veteriner hekim tarafından dükkan önüne konulan mama kabı sürekli çalınınca, veteriner güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen veteriner hekim hayrete düştü. Mama kabını çalan hırsızın karga olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde karganın mama kabını gagasıyla alıp uçtuğu görülüyor. Karganın daha önce de mama kaplarını çaldığı tahmin ediliyor.

Hırsız karga

Veteriner Bülent Köse, hırsızın karga olduğunu belirterek, “Kliniğimizin önüne her gün düzenli olarak sokak hayvanları aç kalmasın diye mama koymaktayız. Sabahları geldiğimizde mama kapları her kayboluyordu. Kimin aldığını merak ediyorduk. En son güvenlik kameralarından takip ettiğimiz de hırsızın bir karga olduğunu tespit ettik” dedi.

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Yorumlar

Vatandaş

Karga kendisine de mama verilmesi gerektiğine dikkat çekmiş olabilir. Mama kabını boş görünce sinirlenmiş demek ki. Kedi canlı da karga değil mi ?.. :-)
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