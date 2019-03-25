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Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde marketteki hırsız güvenlik kamerasına takıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:52
Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki bir markete kapıyı kırarak giren yüzü maskeli iki kişi, bir miktar sigara alıp kaçtı.

Market sahibinin durumu fark ederek polise bilgi vermesi üzerine kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, gece marketin kapısını kırarak içeri giren zanlıların bir süre reyonları dolaşması, daha sonra sepete doldurdukları sigaralarla marketten ayrılmaları yer alıyor.

Kayıtlarda zanlıların rahat tavırları dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:52
  1. Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi
  2. hırsızlık
  3. güvenlik kamerası

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