Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde marketteki hırsız güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki bir markete kapıyı kırarak giren yüzü maskeli iki kişi, bir miktar sigara alıp kaçtı. Market sahibinin durumu fark ederek polise bilgi vermesi üzerine kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, gece marketin kapısını kırarak içeri giren zanlıların bir süre reyonları dolaşması, daha sonra sepete doldurdukları sigaralarla marketten ayrılmaları yer alıyor. Kayıtlarda zanlıların rahat tavırları dikkati çekiyor.

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