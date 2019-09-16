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Hırsız çok sert kayaya çarptı! Neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Taksim’de bir markete giren hırsızlar, kasadaki paraları çalarken iş yeri sahibine yakalandı. Market sahibi, yakaladığı hırsızı döverek paraları geri aldı. Hırsız ve ona gözcülük yapan arkadaşı kavganın ardından kaçtı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:01

Olay, 12 Eylül Perşembe günü akşam saat 23.30 sıralarında bir markette yaşandı. İddiaya göre, markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz iki kişiden biri açık unutulan yazar kasanın yanına yaklaşırken, diğer şüpheli ise gözcülük yaparak çevreyi kontrol etti. Boynu dövmeli hırsız kasadan bir miktar para çalarken kendisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini fark etmedi. Hırsız paraları cebine koyduğu sırada kadın müşterisine dolaptaki ürünü gösteren market sahibi Cevat Yeşilyurt durumu fark etti.

Yeşilyurt, müşteriyi bırakarak kasanın başına koşup zanlıdan paraları geri bırakmasını istedi. Kaçmaya çalışan hırsız market sahibi tarafından yakalandı. Hırsız ile iş yeri sahibi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Market sahibi attığı yumrukların ardından hırsızı yere devirerek kaçmaması için tutup, çevreden yardım istedi.

Hırsızın arkadaşı müşteri kılığında gelip kavgayı ayırdı

Market sahibiyle hırsız arasında yaşanan kavga sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen ikinci şüpheli tarafları ayırmaya çalıştı. Bunu fırsat bilen zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan boğuşmanın ardından içerideki bayan müşteri ise korkarak kaçtı. Kaçan hırsızın ardından yere dökülen paraları toplayarak tekrar kasaya koyan market sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"Paraları saklayamadan müdahale ettim"

Market sahibi Cevat Yeşilyurt, “Bir bayan müşteriyle ilgilenirken bir kişinin kasanın önüne geldiğini gördüm, ama içeriye geleceğini tahmin etmemiştim. Ondan sonra bir baktım içeriye yeltendi, ben hemen fark ettim, hemen müdahale ettim ama arkasında bir kişi daha vardı. Onu tam anlayamadım. Sonradan görüntülerden anladım, polisi çağırdım, o sırada kaçtılar. Öteki sivil beni ayırdı, beni tutarak ötekini kaçırmış oldu. Onun da onunla beraber olduğunu anlamıştım ama fark edemedim. Ben bu kişilerin teşhir olmasını istiyorum. Paraları saklayamadan ben müdahale ettim, paraları aldık” diye konuştu.

Market sahibinin hırsızı yakaladığı ve yaşanan yumruklu kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
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