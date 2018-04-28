THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hırsız, baldız ve erkek arkadaşı çıktı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eniştesi B.B.’nin evini soyduğu öne sürülen A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. gözaltına alındı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:58
Hırsız, baldız ve erkek arkadaşı çıktı!

Nazilli’de dün B.B.’nin evinden çok sayıda elektronik eşya ile ziynet eşyası ve para çalındı. B.B.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Binada bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin ev sahibi B.B.’nin baldızı A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. olduğunu saptadı.

İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında B.B.’nin evinden çalınan ziynet eşyaları, para ve 1 tabanca ile 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:58
  1. nazilli
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğrafı Erdoğan paylaştı! Dikkat çeken not
    1. Bu fotoğrafı Erdoğan paylaştı! Dikkat..
    2. Boşa bu kadar yorulmamış! Saadet'te..
    3. "Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı"
    4. Et yemeyenler daha uzun yaşıyor
    5. Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle..
    6. Türklerin bilinen ilk görüntüsü!
    7. Emniyetin fotoğrafını çeken Suriyeli..
    8. 200 bin öğrencinin okulu değişecek
    9. 3. Havalimanı'nda sürpriz ayrılık!..
    10. Eyüp Sultan'da asayiş uygulaması
    11. Skandal sözler: Seçimlerde sayın..
    12. Trump tehdit etti! Hele bir destek..
    13. AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi..
    14. Avustralya'dan Kuzey Kore gemilerini..
    15. İşte halsizliğe iyi gelen besinler
    16. Hırsız, baldız ve erkek arkadaşı çıktı!
    17. Saadet Partisi'nin adayı kim olacak!..
    18. Akşener'in derin planı! Kılıçdaroğlu...
    19. Muhammed bin Selman'ın modernlik..
    20. Amerika savaş uçaklarından tehlikeli..
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!