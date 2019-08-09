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Hırdavat ürünlerini internetten satarak, ABD ve Avrupa pazarına girdi

Genç girişimci Emrah Durası, babasının hırdavat dükkanındaki ürünleri internet üzerinden satmak için kurduğu e-ticaret sitesiyle büyük bir başarıya imza atarak Amerika Birleşik Devletleri’ne açıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:03
Hırdavat ürünlerini internetten satarak, ABD ve Avrupa pazarına girdi

Genç girişimci Emrah Durası, babasının hırdavat dükkanındaki ürünleri internet üzerinden satmak için kurduğu e-ticaret sitesiyle büyük bir başarıya imza atarak Amerika Birleşik Devletleri’ne açıldı. İnternetten hırdavat ürünleri satılmaz diyenlere kulak asmayan girişimci, şimdi de Almanya üzerinden tüm Avrupa’da büyümeyi hedefliyor.



Türkiye’de perakende sektöründe hizmet veren firmaların yüzde 99’unu, toplam istihdamın ise yüzde 80’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Toplam satışların yüzde 65’ini elinde bulunduran KOBİ’ler, e-ticaretten ciddi bir pay alamazken online satış için yeterli altyapı ve teknik bilgiye erişmek yerine, çekimser kalmayı tercih ediyor. Uzun yıllar geleneksel yöntemlerle hırdavat sektöründe hizmet verdikten sonra önyargıları yıktılarını belirten e-hirdavat.com’un kurucusu Emrah Durası ise yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini belirtti.



İnternetten hırdavat ürünlerini kimse almaz diyenlere kulak asmadığını da sözlerine ekleyen Durası, "2006 yılında, üniversite öğrencisiyken internetten telefonumu ve kullanmadığım birkaç eşyamı sattım. Sonrasında ise e-ticaretteki potansiyeli görüp hırdavat dükkanımızdaki ürünleri internetten nasıl satabiliriz diye düşünmeye başladım. İlk olarak amatör bir site kurduk ve talepleri karşılama konusunda yetersiz kaldık. 2007 yılında ise IdeaSoft ile tanışıp kendimize uygun bir e-ticaret alt yapısı satın alarak yatırım yaptık. Bugün tıpkı Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de hırdavat ürünlerini internetten satabiliyoruz" dedi.



"E-ticarete girdikten sonra yüzde 20 olan büyüme rakamlarımız yüzde 50’yi aştı"


E-ticaret faaliyetlerine başlamalarıyla birlikte şirketlerinin büyüme hızında büyük artış yaşandığını belirten Emrah Durası, "IdeaSoft’un reklam ve profesyonel teknik destek hizmetleri ile 12 yıldır profesyonel olarak e-ticaret sektöründe yer alıyoruz. Şirketimiz her yıl ortalama yüzde 10-20 arasında bir büyüme sergilerken, e-ticarete atılmamızla birlikte 2009’dan bu yana düzenli olarak her yıl yüzde 50 ile yüzde 100 arasında büyüme rakamlarına ulaştık. Hâlihazırda satışlarımızın yüzde 45’ini e-ticaret üzerinden gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.


E-ticarete başlamak isteyenler için tavsiyelerini de sıralayan Emrah Durası, "İlk olarak sattıkları ürün ne olursa olsun herkes e-ticaret yapabileceğini bilmeli. Hırdavat gibi zor bir alanda ürünleri satmamıza karşın ticari faaliyetler online ortamlara doğru kayıyor. Fiziksel olarak satılabilen her şey e-ticaret üzerinden de satılabilir. En büyük avantaj 7/24 satış yapabilme kabiliyeti. Üstelik e-ticaret üzerinden ürün satmak için kodlama veya yazılım bilmenize de gerek yok" dedi.



ABD’den sonra sıra Almanya’da


E-ticaret sayesinde şirket vizyonlarının genişlediğini de belirten Emrah Durası, "İstanbul’dan Gaziantep’e, Diyarbakır’dan Rize’ye kadar birçok şehre ürün satabiliyorsak, neden yurtdışına da satamayalım dedik. Çeşitli araştırmalar yaparak yurt dışı pazarlarda girişimde bulunma kararı aldık. E-ticaretin doğduğu yer olan ABD’de Türkiye’de ürettirdiğimiz ürünlerle yer almak istedik ve başarılı olduk. ABD’de kurduğumuz depo ile ütü masaları, tekstil ürünleri ve mutfak ürünleri satışı yapıyoruz. Almanya’da ise şirket kurulum işlemlerimiz devam ediyor. Burada da benzer bir mantık ile hareket edeceğiz. Almanya üzerinden tüm Avrupa ve İngiltere’ye uzanan bir e-ticaret ağına erişmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:03
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