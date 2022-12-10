Hiranur Vakfı kurucusuna atılan iftiraya sahip çıktı! Akşener sözü İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Chrest Foundation tarafından fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'a konuştu. İP'li Akşener, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftirayı destekleyip, İstanbul Sözleşmesi'ni güzelledi.
Yeniakit.com.tr
Tarikat ve cemaat düşmanlarının Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e attıkları "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasını destekleyen Meral Akşener, konuyu İstanbul Sözleşmesi'ne bağladı.
Ruşen Çakır'ın Chrest Foundation tarafından fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'una konuşan Akşener, aile tarafından yalanlanan iftiraya, "Bunun takibini yapmazsam şerefsizim. Bunu bizzat yapacağım. Davaya İYİ Parti olarak müdahil olacağız. Bahadır Erdem bizim adımıza katılacak.” ifadeleri ile sahip çıktı.
Sözü İstanbul Sözleşmesi'ne getiren Akşener, İslami camiaya adeta kin kusarak, “Bu güruhun talebiyle Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz" dedi.