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Dünya Hintli kadın, erkek arkadaşını zehirli kobra ile öldürdü
Dünya

Hintli kadın, erkek arkadaşını zehirli kobra ile öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-07-21 08:41:00 -
Hintli kadın, erkek arkadaşını zehirli kobra ile öldürdü

Hindistan’da 15 Temmuz’da aracında ölü olarak bulunan 32 yaşındaki Ankit Chauhan’ın kız arkadaşı tarafından zehirli bir kobra kullanılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

 Hindistan’da 15 Temmuz’da aracında ölü olarak bulunan 32 yaşındaki Ankit Chauhan’ın kız arkadaşı tarafından zehirli bir kobra kullanılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Hindistan’da akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Uttarancal eyaletinde yer alan Haldwani kentinde 15 Temmuz’da aracında ölü bulunan 32 yaşındaki Ankit Chauhan’ın kız arkadaşı tarafından zehirli bir kobra kullanılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
İlk olarak karbon monoksit zehirlenmesinden boğularak öldüğü sanılan Chauhan’ın, yapılan otopsi sırasında her iki bacağında da yılan ısırığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, güvenlik kamerası görüntüler ve arama kayıtlarından Chauhan’ın kız arkadaşı Mahi Arya’yı ulaştı.
Chauhan'ın kız kardeşinin, Arya ve arkadaşı Deep Kandpal hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine derinleşen soruşturmada, Arya'nın arama geçmişini inceleyen polis, Ramesh Nath adında bir yılan terbiyecisini numarasını buldu.
Yılan terbiyecisi polise verdiği ifadesinde, Arya'nın erkek arkadaşının ölümünü bir kaza süsü vermek istediğini söyleyerek ondan yardım istediğini ve Arya ve Kandpal’ın, Chauhan'ı öldürdükten sonra Nepal'e kaçtığını aktardı. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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