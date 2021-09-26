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Kadın - Aile Hint Lokumu Tarifi
Kadın - Aile

Hint Lokumu Tarifi

Tatlı sevenler bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 20:01:00 -
Hint Lokumu Tarifi

Tatlı sevenler bu lezzetli tarifi deneyin.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı hindistan cevizi
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 15 adet vişne
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi(bulamak için)

Hint Lokumu Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir tavada tereyağını eritin ve üzerine hindistan cevizini ilave ederek 1-2 dakika kadar kavurun. Sütü ve nişastayı da ekleyerek sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın. En son şekeri ilave edin ve kısık ateşte, karıştırarak 5-6 dakika kadar pişirin. Tüm şekerin erimesi ve sütünü çekmesi gerekiyor. Kıvam alan karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. Vişneleri pipetle delerek çekirdeklerinden ayırın. Lokum harcından bir tepeleme yemek kaşığı avucunuza alarak düzleştirin. Orta kısmına vişne yerleştirin. Avucunuzu dikkatlice kapatarak yuvarlayın. Lokumları hindistan cevizine buladıktan sonra servis edin. Afiyet olsun.

 

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