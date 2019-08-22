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Hınıs ilçesi için görüş alışverişinde bulundular

Erzurum’un önemli ilçelerinden biri olan Hınıs için yapılabilecek çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Hınıs ilçesi için görüş alışverişinde bulundular

Erzurum’un önemli ilçelerinden biri olan Hınıs için yapılabilecek çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret eden Ak Parti Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ve AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.


Hınıs’ın Ayakta Kalması, Bölge İnsanının Ayakta Kalması Demektir


Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, bölgenin en önemli ve en büyük ilçelerinden biri olan Hınıs’ın Erzurum için özel bir yeri olduğuna işaret ederek, “Hınıs’ın ayakta kalması, bölge insanının ayakta kalması demektir” ifadesini kullandı.


Hayvan Hastanesi ve Ziraat Fakültesiyle Atatürk Üniversitesinin Hınıs’a tarım ve hayvancılık noktasına her türlü desteğe hazır olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, sadece tarım ve hayvancılıkta değil, sosyal ve kültürel anlamda da bölgenin aydınlatılması için üniversite akademisyenlerinin daima hazır olduklarını belirtti.


Hınıs’ı kalkındırıp modern dünyaya adapte olan bir ilçe konumuna getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kaymakamlık, belediye, meslek yüksekokulu ve ilçe teşkilatlarının organize bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Hınıs MYO’nun ilçeye canlılık kattığını ifade eden MYO Müdürü Yıldırım, eğitim kalitesinin gün geçtikçe arttığını belirterek, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hınıs MYO’ya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin, Atatürk Üniversitesinin adına ve geçmişine yakışır bir şekilde ağırlanacaklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
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