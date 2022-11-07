Hingel mantı tarifi nasıl yapılır? Hinkali (Gürcü mantısı tarifi) nasıl yenir? (Hınkal) Hingel tarifi patatesli, yoğurtlu hingel tarifi

HINGAL TARİFİ | Kafkasya'da ortaya çıkan ve yörelere göre hem içli hem de içsiz olarak tüketilen bir mantı türü olan hıngal, yapıldığı yöreye göre farklı söyleniş biçimlerine girse de muhteşem lezzeti hiç değişmeyerek günümüze kadar ulaşmış. Türkiye'de Artvin ve çevresinde, Ardahan,Çorum, Sivas, Doğu Karadeniz, Erzurum ve Kars'ta yapılan hıngalın tarifi, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yer alıyor. Peki Hınkal - Hinkel - Hingel nasıl yapılır? Peki Hıngal malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

HINKAL - HİNKEL - HİNGEL NASIL YAPILIR?

Yoğurtlu Hıngel (Sivas) Tarifi Nasıl Yapılır?

HINGAL MALZEMELERİ

4 su bardağı un

1 adet yumurta

Su

Tuz

200 gr kıyma

1 tane kuru soğan

Karabiber, tuz

Üzeri için:

Bir kase yoğurt

Bir diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Çok az su

Nane, pul biber

HINGAL YAPILIŞI

Un, yumurta, tuz ve suyu da yavaş yavaş ekleyerek kulak memesinde biraz sert bir hamur yoğuralım.

İki eşit bezeye ayırıp dinlendirelim.

Bu arada çok küçük doğranmış soğan ve kıymayı baharatlarıyla beraber elimizle iyice karıştıralım.

İlk bezemizi oklavayla açalım ve fincanla daireler keselim.

Şeklini yapmak için kestiğimiz hamurdan bir tane alıp kıymadan içine uzunlamasına koyalım.

Önce uç kısmını biraz içe kapattıktan sonra bir sağdan bir soldan baş ve işaret parmağımızla çimdikleyerek kapatalım. Bu şekilde bütün hamurlarımızı yapalım.

Daha sonra aynı mantı yapar gibi kaynayan suda haşlayalım.

Hingallarımızı servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates salçası, tereyağı, iki yemek kaşığı kadar su ve baharatlarla hazırladığımız sosu gezdirelim.

HINGAL PÜF NOKTALARI

Hıngalın hamuru hafif sert ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı, avuç içinizle bastırarak yoğurduğunuz hamuru merdane ya da oklava yardımıyla açmalısınız. Hıngal iç harcını arzuya göre patatesli ya da peynirli olarak hazırlayabilirsiniz.

Bohça şeklinde büzerek kapatılır. Bu şekilde hazırlanan mantılar bol su ile haşlanarak servis tabağına alınır. Arzu eden karabiber serperek servis edebilir. Bu yemeğin özelliği elle yenmesidir.

Patatesli Hingel (Sivas) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı un

Bir tatlı kaşığı tuz

Su (yavaş yavaş çok az ilave edin çünkü hamur sert olacak)

İçi için;

3 adet patates

Toz acı biber

Üzeri için;

Arzuya göre sarımsaklı yoğurt veya sadece tereyağı ve toz biber

Patatesli Hingel (Sivas) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce patatesleri haşlayıp eziyoruz (ben kabuklarını soyup biraz tuz ilave edip 1 çay bardağı su ile haşladım).

Üzerine toz biber ilave edip iyice karıştırıyoruz

Biraz da tuz ekleyerek hamur hazır olana kadar bir kenarda soğumaya bırakıyoruz.

Hamuru çok sert olacak şekilde yoğuruyoruz.

Merdane veya oklava yardımı ile hamuru açıyoruz ve kare kare kesiyoruz. (ben pizza bıçağı ile kesiyorum daha rahat kesiliyor yuvarlak olduğu için).

Hazırladığımız patatesli içten bu parçalara koyup üçgen şekilde kapatıyoruz. (Not : ben genelde mantıyı hafta sonu yaparım hafta içi de yemek için hazırlarım. Unlanmış fırın tepsisine dizer hafif fırınlarım ve soğuduğunda buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya atarım. Hafta içi de hemen haşlarım).

Geniş bir tencereye su koyup tuz ilave ediyoruz.

Kaynayınca mantıları içine atarak 7-8 dakikada haşlıyoruz.

Üzerine sarımsaklı yoğurt veya tereyağında biber yakarak gezdiriyoruz. Afiyet olsun…