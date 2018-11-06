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Hinduların Müslümanlara yönelik saldırıları artıyor

Hindistan'ın Bihar eyaletinde Hindu çetelerinin Müslümanlara yönelik saldırıları sürüyor. Son yapılan saldırılarda 70 yaşındaki yaşlı adam öldürüldü.

06 Kasım 2018 Salı 17:16
Hinduların Müslümanlara yönelik saldırıları artıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Bihar eyaletinde Hindu çetelerin Müslümanlara yönelik saldırıları şiddetleniyor. 

Bihar eyaletine bağlı Sitemarhi'de de Hindu çetelerin Müslümanlara ait dükkanları, evleri ve diğer mülkleri hedef aldığı saldırılar artıyor. Ekim ayından bu yana bölgede gerginlik hakim.

70 yaşındaki yaşlı adam öldürüldü

Bölgeden paylaşılan görüntülerde ellerinde sopalar, bıçaklar ve meşalelerle Müslümanlara ve onlara ait yerlere saldıran Radikal Hindu çeteler görülebiliyor. Yerel kaynaklara göre, bölgeye kızını ziyaret etmek için gelen 70 yaşındaki Zeynel Hak Ensari isimli bir Müslüman, Hindu çetelerce linç edildi ve yakılarak öldürüldü. Olaylarda can ve mal kaybının boyutlarına dair net bir rakam yok.

Ülkede hükümet destekli radikal Hindu çetelerin Müslümanlara yönelik sistematik saldırıları Hindistan'ın kurulduğu 20. yüzyılın ortalarından daha da eskiye kadar uzanıyor. Hindu çeteler bölgede toplu saldırıları ve tecavüzleri Müslümanlara karşı bir silah olarak kullanıyor.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:16
  1. Hindistan
  2. Müslümanlar

YORUM YAZ

  • cccccc6 dk önce
    İslam birliği sağlanmadığı sürece Müslümanlara zülüm artacak. Bu vehhabiik Şiilik ümmeti param parça etti.
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