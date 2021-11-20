Hinduların Müslüman kini bitmiyor

Münübe Yılmaz

Kudurmuş Hinduların Müslümanlara karşı nefreti bitmek bilmiyor. Hindistan’da aşırı sağcı Modi hükümetinden destek bulan İslam düşmanları, her gün bir başka olay çıkartıyor. Son olarak, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yer alan Kodagu'da Hindu çeteleri iki Müslüman kız öğrenciye saldırdı. Edinilen bilgiye göre, Sacred Heart's School'un öğrencisi olan kızlar, okul çıkışı 40'ın üzerinde kişi tarafından pusuya düşürüldü. Dövülüp taciz edilen kızlardan birinin burkasının yırtıldığı ve sırtında çizikler olduğu belirtildi. Azgın Hinduların saldırdığı kızların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili göstermelik olarak iki kişiyi gözaltına aldı.

Cuma namazı kılınmasına izin vermediler

Öte yandan, Hindistan’ın Khansda şehrinde de Cuma namazı için toplanan Müslümanlara izin verilmedi. Khansda sakinlerinin, dün kriket sahası ve otopark olarak kullanılan bir alanda Müslümanların cuma namazı kılmasına engel olduğu ve “Bir dahaki sefere yerimizde namaz kılmak için gelmeyin. Arazilerimizi işgal etmenize izin vermeyeceğiz” diyerek olay çıkardığı belirtildi.