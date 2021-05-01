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Dünya Hindular putları kırmaya başladı: Bizi koronadan koruyamadı
Dünya

Hindular putları kırmaya başladı: Bizi koronadan koruyamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede bazı insanlar "Bizi koronadan koruyamadı" diyerek putları kırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:53:00 - 2021-05-01 23:57:21

Son dönemlerde koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da vakaların patlak vermesiyle sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplu olarak yakıldığı ülkede, her bölgeden dumanlar yükseliyor.

Putları kırmaya başladılar

Virüs nedeniyle eşlerini kaybeden Hint kadınlar ise faturayı putlara kesti. Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı.

 

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