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Dünya Hindular, inek pisliğini sürüp bayram yaptı
Dünya

Hindular, inek pisliğini sürüp bayram yaptı

Hindistan’ın en önemli yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali’nin son günleri yine bildik görüntülere sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:32:00 -
Hindular, inek pisliğini sürüp bayram yaptı

İneklerin çektiği römorklarda toplanan hayvan dışkıları, öncelikle Hindu rahipler eşliğinde tapınakların önüne yığıldı.

Kırsal alanlarda toplanan Hintliler, festival boyunca inek gübrelerini ellerine alarak birbirlerinin yüzüne sürdü ve kartopu gibi birbirlerine fırlattı.

Hindistan’da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak, birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.

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