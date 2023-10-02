Hindular bir Müslümanı döverek katletti
Hindistan’da Başbakan Modi’nin iktidardaki partisinin de desteğiyle Müslümanlara yönelik şiddet olaylarında patlama yaşanıyor.
Hindistan’ın Jaipur şehrinin Ramganj bölgesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Muhammed İkbal isimli Müslüman bir gencin radikal Hindu çetelerle yaşanan tartışma sonucu linç edilerek öldürüldüğü bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bir bisiklet çarpışması sonrası Hindu ırkçı, çevresini çağırarak Müslüman gencin linç edilmesini sağladı. Elleri sopalı Hinduların Muhammed İkbal’i dakikalarca dövdüğünü belirten görgü tanıkları, ırkçı Hinduların Müslüman gencin hayatını kaybettiğinden emin olduktan sonra ona vurmayı bıraktıklarını söyledi.
Failler serbest bırakılacak
Polis kaynakları olaya 15 kişinin karıştığını, bunlardan 9’unun gözaltına alındığını açıkladı. Ancak bölgedeki Müslümanlar İkbal’in ölümüne neden olan Hinduların hiçbir ceza almadan serbest kalacağından emin.
Son dönemde Hindistan’ın birçok farklı bölgesinde Müslümanlara yönelik şiddet oldukça artmış durumda.
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