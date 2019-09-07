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Hindu zulmü sürüyor! Keşmir’de 5 haftadır cuma kılınamıyor

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Hindistan’ın Keşmir’i gasp etme hamlesinin ardından, bölgedeki Müslümanların ibadetlerini dahi yerine getiremediklerini ifade ederek, “Keşmir’deki Müslümanların kılamadığı 5’inci cumayı geride bıraktık” dedi ve bölgenin İsrail zulmü altındaki Filistin’le aynı kaderi yaşadığını belirtti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
Hindu zulmü sürüyor! Keşmir’de 5 haftadır cuma kılınamıyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) düzenlediği Cammu Keşmir konulu konferansa katılan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, bölgede yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

5 Ağustos’ta ırkçı Modi yönetiminin Keşmir’in özerkliğini kaldırıp bölgeyi gasp etme adımının ardından bölgedeki abluka ve zulüm sürerken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma namazı dahi kılınamıyor.

Keşmir halkına baskı ve zulmünü sürdüren Hindistan’ın, bölgedeki Müslümanlara ibadet engeli de koyduğunu vurgulayan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, “Bölge halkı zulüm ve baskı altında. İbadetlerini dahi yerine getiremiyorlar. Keşmir’deki Müslümanların kılamadığı 5’inci cuma geride kaldı” şeklinde konuştu.

Filistin ile aynı kaderi yaşıyor

Büyükelçi Gazi, Filistinliler üzerinde uygulanan baskılarla, Keşmir’de Hindistan’ın uyguladıklarının benzer olduğunu söyleyerek, “Uluslararası arenada kabul gören bu ihtilafın çözümsüz kalması, iki ülke arasında savaşların yaşanmasına neden olabilecek şartlar oluşturmaktadır” diye konuştu.

Keşmir halkının kendi kaderini kendilerinin tayin etmesi gerektiğine dikkati çeken Gazi, Hindistan’ın eylemlerinin BM kararlarına aykırı olduğunu hatırlattı. Gazi ayrıca, “Eğer dünya, Hindistan’ın Keşmir işgaline sessiz kalmaya devam ederse, iki taraflı nükleer savaşın başlaması mümkün olacaktır” diyerek, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine işaret etti.

“Keşmir dünyanın en büyük toplama kampına dönüştü”

Dünyadaki en ciddi insani krizlerden birinin Cammu Keşmir bölgesinde yaşandığının altını çizen Gazi, bu krizin uluslararası toplumun gözü önünde meydana geldiğini aktardı. Gazi, “Bizler, dünya tarihinde ‘demir perdeye’ şahit olduk. Keşmir’de de ‘safran perde’ yaşanıyor. Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesi, halihazırda dünyanın en büyük toplama kampına dönüşmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
  1. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)
  2. Cammu Keşmir
  3. Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi
  4. ırkçı Modi yönetimi
  5. cuma namazı
  6. Filistinliler
  7. Hindistan
  8. Keşmir halkı

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