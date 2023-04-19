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Dünya Hindu vahşeti sürüyor! Öldürdüler ağaca astılar
Dünya

Hindu vahşeti sürüyor! Öldürdüler ağaca astılar

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:28:00 -
Hindu vahşeti sürüyor! Öldürdüler ağaca astılar

Müslümanlara yönelik sistematik saldırıların hükümet destekli soykırıma dönüştüğü Hindistan’da ırkçılar, katliam yapmaya devam ediyor. Hemen her gün bir Müslümanın linç edildiği ülkede, Hindu çeteler, kardeşiyle odun toplamaya giden 15 yaşındaki Muhammed Murtaza Şeyh’i döverek öldürdü, daha sonra ağaca astı.

TAHSİN HAN

Hindistan’da 2014’te yönetime gelen ırkçı Modi yönetiminin Hindu çeteler vasıtasıyla yürüttüğü Müslümanlara yönelik soykırım bitmiyor... Hemen her gün birçok Müslümanın linç edildiği, evlerinin yakılıp, yıkıldığı Hindistan’da Hindu vahşeti, korkunç boyutlara ulaştı.

Modi yönetiminin desteklediği ve saldırılarını örtbas ettiği Hindu çeteler, Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde Müslüman bir genci linç ederek öldürdükten sonra cesedini ağaca asarak Müslüman topluma gözdağı vermeye çalıştı. Hindistan’daki yerel basın mensuplarının sosyal medyadan paylaştığı habere göre, radikal Hindular Maharaştra eyaletinde 15 yaşında olduğu belirtilen Muhammed Murtaza Şeyh’i döverek öldürdü daha sonra ağaca astı.

Kaynakların aktardığına göre, 15 yaşındaki Muhammed ve kız kardeşi, yakacak odun toplamak için Maharaştra eyaletindeki Beed bölgesinde bir ormana gitti. Ancak Muhammed ve kız kardeşi, bir grup radikal Hindu tarafından saldırıya uğradı.

Muhammed’in kız kardeşi olayın gerçekleştiği bölgeden yardım çağırmak için kaçmayı başarırken, bir saat sonra geri döndüklerinde abisinin ağaca asılı cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

15 yaşındaki Müslüman gencin linç edilerek öldürülmesi ve cesedinin ağaca asılması, bölgedeki Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Hindu polisi ise tepki gösteren Müslümanlara şiddet uygularken, olayla ilgili zoraki soruşturma başlattı.

Devlet destekli olduğu bilinen radikal Hindu çetelerin son dönemde Müslümanlara yönelik saldırıları artarken Modi yönetiminin Hindu çetelere karşı hiçbir önleyici tedbir almaması da dikkat çekiyor.

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