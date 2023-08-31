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Dünya Hindu liderden skandal çağrı! 'Mekke’yi işgal etmeliyiz'
Dünya

Hindu liderden skandal çağrı! 'Mekke’yi işgal etmeliyiz'

Yeniakit Publisher
2023-08-31 14:38:00 -
Hindu liderden skandal çağrı! 'Mekke’yi işgal etmeliyiz'

Hindistan'da yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusun 200 milyondan fazlasını oluşturan Müslümanlara karşı nefret söylemi ve şiddet had safhada.

Hindistan'da yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusun 200 milyondan fazlasını oluşturan Müslümanlara karşı nefret söylemi ve şiddet had safhada.
Hindistan’da Müslümanlara karşı İslamofobik saldırılar her geçen gün katlanarak devam ediyor. 200 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkede camiler yıkılıyor, namaz kılmak engelleniyor, kutsal değerlere hakaret ediliyor, müslüman halk zulüm ve işkence görüyor.

Müslüman karşıtlığının acımasız boyutlara ulaştığı ülkede yaşanan son olay, Hinduların İslam'a olan nefretini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Mekke’yi işgal etmeliyiz!"

Hindu lideri Yati Saraswati, Müslümanların kutsal mekanı olan Mekke hakkında skandal sözlerde bulundu.

Mekke'yi işgal edip, Kabe'yi, Hindu tapınağına çevirme çağrısı yapan Hindu lider, Saraswati, "Mekke’deki tapınağı işgal etmeliyiz. Eğer işgal etmezsek İslam'ı dünyadaki hiçbir güç zayıflatamaz. Kanserin yayıldığı Mekke'ye saldırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

atilla

Sudilerde ve BAE da cok hindu calisiyor, cogu milyoner oldu, kovalasinlar ülkelerine

Ramazan Gül

Sıkar biraz hele bi dene bakalım ebabiller seni bekliyo
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