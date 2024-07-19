Hindu çeteleri camiye saldırdı!
Hindistan'da İslam düşmanı Hindu çeteleri bir camiye saldırdı.
Ellerinde balyozlarla caminin içine ve dışına zarar veren Hindu çeteleri, cemaati tehdit etti.
Kolhapur şehrindeki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Minareyi balyozla kırdı
Videoda caminin içine giren Hinduların yaptığı saldırıya ait görüntüler yer aldı.
Öte yandan bir Hindu da caminin çatısına çıkarak küçük minareyi elindeki balyozla kırdı.
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