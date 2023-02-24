Hindu çeteler İslami merkezi ateşli silahla hedef aldı!
Hindistan'da İslam ve Müslümanları hedef alan saldırılar hız kesmeden devam ediyor.
Hindistan'da İslam ve Müslümanları hedef alan saldırılar hız kesmeden devam ediyor.
Hindistan'da İslam düşmanı saldırılar hız kesmiyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Vişalgad yerleşiminde Hindu çeteler, Müslümanlara ait bir bölgeyi hedef aldı.
Bölgede el yapımı bir top kuran Hindu çeteler, topu ateşleyerek yerleşimde bulunan İslami merkezi vurdu.
Saldırıda merkezin hasar gördüğü bildirildi.
Saldırı esnasında bölgede Hint hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin de bulunuyor olması dikkat çekti.
Son yıllarda Hint yönetiminin Müslümanlara yönelik baskıları hızlı bir şekilde artıyor. Bu kapsamda Müslümanlar kitlesel linçlerle hedef alınırken aynı zamanda Müslümanlara ait evler, iş yerleri, camiler ve medreseler de yıkılıyor.
Ülkede son dönemde Hindu milliyetçiliğinin hızla güçlendiği ve Müslümanlara yönelik baskı politikalarının şiddetlendiği göze çarpıyor.
Kaynak: Mepa News