Hindu çeteler bir imamı katletti!
Hindistan'da İslam düşmanı çeteler, Haryana eyaletindeki bir camiyi kundaklayarak 19 yaşındaki imamı şehid etti.
Hindistan'da İslam düşmanı çeteler, Haryana eyaletindeki bir camiyi kundaklayarak 19 yaşındaki imamı şehid etti.
Hindistan'da iktidardaki aşırı milliyetçi ve İslam düşmanı BJP tarafından desteklenen çetelerin Müslümanlara saldırıları sürüyor.
Yerel kaynaklar, 50 ila 60 kişiden oluşan çetenin salı günü sabah saatlerinde Haryana eyaletindeki Gurugram kentinde bulunan Encumen cuma mescidine saldırdığını aktardı.
Camiyi ateşe veren hindu çetelerin 19 yaşındaki Mevlana Saad adlı imamı katlettiği, cami cemaatinden bazı kişileri de yaraladığı bildirildi.
İktidardaki BJP yönetimi bağlantılı Hindu çeteler, bir süredir bölgede cuma namazı kılınmaması amacıyla protestolar gerçekleştiriyordu.
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Encumen cuma mescidi ve mescidin imamı da bu protestolarda hedef alınmıştı.
Hindistan'daki Hindu milliyetçisi ve İslam düşmanı BJP, ülkedeki Müslümanlara yönelik katliamların baş sorumlusu olarak gösteriliyor.
Ülkenin başbakanı Modi ve hükümeti, Müslümanlara karşı işlenen suçlara destek olmak ve bu suçları cezalandırmamakla suçlanıyor. (İLKHA)